soL HD | Aday listeleri açıklandı: Her üç adaydan biri patron…

Milletvekili aday listeleri birkaç gün önce açıklandı. Seçim maratonu hızla devam ederken soL HD adaylarla ilgili önemli bir noktaya işaret ediyor.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için siyasi partiler milletvekili aday listelerini birkaç gün önce açıkladı.

Açıklandığından bu yana listeler toplumun büyük bir çoğunluğunda çeşitli tartışmalar yarattı. Ancak Meclis’te yer alan iki parti; AKP ve MHP'nin listelerde aday gösterdikleri isimlerin meslek bilgilerini de paylaşmasıyla birlikte ortaya yeni bir tartışma daha çıkmış oldu.

soL HD, seçimlere az bir zaman kala düzen partilerinin sermayedarlardan yana tercihiyle oluşturulmuş listelerine ışık tutuyor.