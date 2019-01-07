'Sokak köpekleri öğrenciyi öldürdü' haberine ilişkin 'resmi' açıklama

Kayseri Hacılar’da okuldan eve dönen iki lise öğrencisine sokak köpeklerinin saldırdığı, 14 yaşındaki Mehmet Özer'in yaşamını yitirdiği haberine ilişkin açıklama geldi.

Kayseri Valisi Şahmus Günaydın, "Mehmet’i kesin olarak köpekler parçalamış. Bunda en ufak şüpheye yol açacak bir şey yok" dedi.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge, Vali Günaydın'ın açıklamasını köşesine taşırken, şu ifadeleri kullandı:

Kayseri’de lise öğrencisi Mehmet Özer’i köpekler parçalamış. Ve bu iddiaya hayvanseverler inanmıyordu. Beni de aradılar.

Dediler ki:

“Araştırın. Otopsi yapılmadan gömülmüş.”

Bu aslında bir cinayet imasıydı... Bu sorunun cevabı için en yetkili kişiyi aradım.

Kayseri Valisi Şahmus Günaydın.

İşte yaptığımız sohbetten çıkarttığım sonuçlar:

1) Vali Bey çok emin. Bana doğrudan ilk söz olarak şöyle diyor: “Mehmet’i kesin olarak köpekler parçalamış. Bunda en ufak şüpheye yol açacak bir şey yok.”

Ve devam ediyor:

2) Olay sırasında oraya gelen onlarca jandarma şahit.

3) Çünkü yaralı çocuğu da kurtarmak için önce okul müdürü öğretmen ve hademe müdahale ediyor. Ama onlar da baş edemiyor, oraya gelen jandarmalar coplarla kurtarıyor.

4) Olay yerine 2 adli tıp uzmanı ve bir kadın savcı gidiyor. Hepsinin tam raporları var.

5) Adli Tıp Raporu şöyle: “Mehmet Özer isimli şahsın ana arter ve yumuşak dokularında... Kan kaybı...”

(Raporun bu bölümünü ailesi için özet geçiyorum)

6) Vali Günaydın yaralı genci hastanede ziyaret etmiş. Orada da köpek saldırısı açıkça ifade edilmiş. Genç anlatmış.

7) Kesinlikle köpeklerin toplanıp öldürüldüğü doğru değildir. Araştırdık. Sosyal medyadaki o görüntüler çok eskilerden fotoğraflar.