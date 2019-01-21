Sokak ismi önerisine cezaya AİHM'den mahkumiyet

AİHM, siyasetçi Mahmut Alınak'ın sokak isimlerinin Musa Anter, Deniz Gezmiş, Vedat Aydın, Kemal Akbulut olarak değiştirilmesi talep ettiği için 50 gün hapis cezasına çarptırılmasını 'düşünce ve ifade hürriyeti' ihlali olarak değerlendirdi. AİHM, Türkiye'ye tazminat cezası verdi.

Kars Belediyesi’ne başvurarak Musa Anter, Deniz Gezmiş, Vedat Aydın, Kemal Akbulut ve Oruç Korkmaz’ın adlarının caddelere verilmesini talep ettiği için Kars Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 50 gün hapis cezası verilen siyasetçi Mahmut Alınak’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuruda Türkiye tazminata mahkum edildi.

Alınak, aldığı parayı köyündeki kütüphane ve müze inşaatında kullanacağını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre AİHM, Alınak’ın ifadelerini “düşünce ve ifade hürriyeti” kapsamında olduğuna karar vererek Türkiye’yi 3 bin 200 avro tazminata mahkum etti.

Alınak, “Üzüntüm şudur ki, bu para devleti yöneten kalantorların cebinden çıkmayacak, emekçi halkın ekmeğinden kesilecek. Ben bu nedenle paranın tek kuruşuna dokunmadan köyümde uzun yıllardır hayalim olan bir kütüphane ve müzenin inşaatı için harcayacağım” dedi.