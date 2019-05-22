Söğütlüçeşme istasyonu gara dönüştürülecek

İstanbul Kadıköy'de bulunan Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, yapılan plan değişikliğiyle gara dönüştürülecek.

İstanbul Kadıköy'deki banliyo tren istasyonlarından olan ve aynı zamanda metrobüs bağlantısı olan Söğütlüçeşme durağı, yapılan plan değişikliğiyle gara dönüştürülecek.

Söğütlüçeşme tren istasyonu ile ilgili olarak hazırlanan imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Askıya çıkan yeni gar projesiyle ilgili alan yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Gar sahasında yapılacak olan binaların en çok 3 kat, kat yüksekliğinin ise 8 metre olacağı belirtiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, plan değişikliğiyle ilgili olarak hazırlanan raporda, değişikliğin gerekçesi ise özetle şöyle: "Planlama alanı metrobüs hattı, Marmaray hattı, yüksek hızlı tren hattı gibi toplu taşıma güzergahlarının kesişim noktası olan bir konuma sahiptir. Toplu taşıma aktarma merkezi konumunda bulunan planlama alanı, günün her saatinde yaya ve taşıt trafiği bulunmakta ve yolcuların otopark, bekleme ve dinlenme, güvenlik ihtiyacı başta olmak üzere birçok istek ve taleplerine cevap verilememektedir. Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Projesi kapsamında bu ihtiyaç ve taleplere cevap verebilecek nitelikte bir çevre oluşturmak planın amacıdır."

HAYDARPAŞA NE OLACAK?

Söğütlüçeşme'nin gar yapılacak olması daha önce de satılması ve otel yapılması gibi iddialara konu olan Haydarpaşa Garı'nın akıbetini bir kez daha gündeme getirdi.

2010'da çatısında çıkan yangının ardından zarar gören tarihi binada bir süredir restorasyon işlemleri yapılırken, çalışmaların 2020 yılı başında tamamlanacağı açıklanmıştı.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada Gar'ın hızlı trenler için kullanacağını duyurmuştu.