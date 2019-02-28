Soğanda ithalata devam: Sıfır gümrük vergisinin süresi uzatıldı

Kuru soğanda bugün itibarıyla dolacak olan “sıfır gümrük vergisi” uygulamasının süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AMAÇ 'FİYAT ARTIŞINI ENGELLEMEK'
Buna göre, kuru soğan ithalatında bugün sona ermesi gereken “yüzde sıfır gümrük vergisi” 31 Mart’a kadar uygulamada kalacak.
Soğan ithalatının sürdürülmesini sağlayacak kararla "kuru soğan fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi", "iç piyasa fiyatların makul seviyelerde tutulabilmesi" amaçlanıyor.