Soğan depolarına 'baskın' yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, 'Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak' dedi.

Soğan fiyatlarında yaşanan artışın ardından soğan depolarına yönelik baskın yapıldı.

Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca ilçesindeki depolara yönelik denetim çalışması başlattı.

İlçenin büyük soğan üreticisi konumundaki kişilere ait depolarda denetimde bulunan ekipler tarafından stoklardaki ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimleri de yapılarak, tutanak tutuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz da konuyla ilgili açıklamada bulunurken, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.