Soğan baskınları olmadı, market baskınları sırada...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, '2019'da daha güçlü adımlar atacağız' dedi. Albayrak, marketlerde istenilen rakamların olmadığını, bunu marketlerle konuşacaklarını söyledi. Albayrak'ın açıklaması akıllara 'market baskınları mı' sorusunu getirdi.
Antalya'da patronlarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide tarihi dönüşümün başlangıcını başlattık. 2013 yılından beri verdiğimiz mücadeleye yakından baktığımızda ekonomik olarak hangi ülke bu saldırıların altından kalkabilirdi? Hiçbir ülke bunun altında kalkamazdı" ifadesini kullandı.
Albayrak, "Beş buçuk yılda yaşananlara tüm yaşananlara istikrar, güvenlik ve ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk. Elimizdeki iki hassas topu kırmadan yöneteceğiz. Biri mali ve para politikalarında hassas bir yönetim. Küresel sistemdeki güven. Diğer hassas noktası ise esnaf sanayici iş dünyasının hassasiyeti. Atmamız gereken adımları çok net biliyoruz" dedi.
Bütçe rakamlarına değinen Albayrak şöyle devam etti:
- Hamdolsun beklentilerin üzerinde performansla hedefi tutturduk. Ağustostaki müdahalelere rağmen hedefleri tutturduk. Önümüzdeki dönemde mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Değişim ve dönüşüm süresi daha yeni başladı.
- YEP'de koydumuz enflasyon hedefini tutturduk. 2019'da daha güçlü adımlarla daha iyi bir noktaya geleceğiz. Hal Yasası'nda kaygıları dikkate alarak çalışacağız.
- Fiyatlarda hala maliyet noktasında gidecek alan var. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, onlarla konuşacağız. Daha iyi bir iyileşme görmeyi bekleyeceğiz. Biz rakamsal kriterlerle performansımızı ortaya koyacağız.
- Hazine ihaleleri başarıyla gerçekleşti, faizler düştü. Faizi tek haneye düşürmeye kararlılıkla gayret edeceğiz. Yakında yen cinsinden samuray tahvili ihraç edeceğiz.