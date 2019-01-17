Soğan baskınları olmadı, market baskınları sırada...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, '2019'da daha güçlü adımlar atacağız' dedi. Albayrak, marketlerde istenilen rakamların olmadığını, bunu marketlerle konuşacaklarını söyledi. Albayrak'ın açıklaması akıllara 'market baskınları mı' sorusunu getirdi.

Antalya'da patronlarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide tarihi dönüşümün başlangıcını başlattık. 2013 yılından beri verdiğimiz mücadeleye yakından baktığımızda ekonomik olarak hangi ülke bu saldırıların altından kalkabilirdi? Hiçbir ülke bunun altında kalkamazdı" ifadesini kullandı.

Albayrak, "Beş buçuk yılda yaşananlara tüm yaşananlara istikrar, güvenlik ve ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk. Elimizdeki iki hassas topu kırmadan yöneteceğiz. Biri mali ve para politikalarında hassas bir yönetim. Küresel sistemdeki güven. Diğer hassas noktası ise esnaf sanayici iş dünyasının hassasiyeti. Atmamız gereken adımları çok net biliyoruz" dedi.

Bütçe rakamlarına değinen Albayrak şöyle devam etti: