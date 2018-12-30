Sofuoğlu çözümü buldu: Danışmanımın istifasını istedim...

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, meclisten yaptığı tepki çeken paylaşımın ardından danışmanının istifasını istediğini açıkladı.

Meclis'e Lamborghini marka otomobille gelen, vekil kartına 'senatör' yazan AKP'li Kenan Sofuoğlu, Meclis'teki odasından danışmanlarıyla fotoğraf paylaşmıştı.

Fotoğrafta yer alan iki kişi için "emir erlerim" ifadesini kullanan Sofuoğlu, gelen tepkilerin ardından ayaklarını meclis masasına uzattığı paylaşımını kaldırdı.

DANIŞMANININ İSTİFASINI İSTEDİ

AKP milletvekili Sofuoğlu, kendisine gelen tepkilere dair Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşarak, danışmanının istifasını istediğini duyurdu.

Sofuoğlu şunları söyledi:

"Danışmanım sosyal medyada beni savunan ama bütün milletvekillerini de töhmet altında bırakacak bir açıklama yapmış. İstifasını istedim. Bir süre bu tartışmalardan uzak kalmak istiyorum"

DANIŞMANLARDAN BİRİ TEYZESİNİN OĞLU

Sofuoğlu, Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada düzenlemelere aykırı olarak akrabasını danışman yaptığını da itiraf etti.

AKP milletvekili "Biri teyzemin oğlu olan danışmanlarımın" ifadesini kullandı.

AHMET HAKAN TEŞEKKÜR ETTİ

"Çözüm" olarak "emir erim" dediği danışmanını istifa ettiren Sofuoğlu, "Ben o hareketi yapacak adam değilim. O fotoğraf benim hatamdır. Bu hatamdan dolayı özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bu yaşananlardan dolayı inan ki üç gündür uyku uyumuyorum" diyerek "özür" diledi.

Yazısında Sofuoğlu'na sahip çıkan Ahmet Hakan, "Bu çok güçlü, bu çok vurgulu, bu ‘ama’ya yer vermeyen özür ve pişmanlık karşısında... Kenan Sofuoğlu’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.