Şoförler isyan etti: TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu

Yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Şoförler 'Ekmek yok, su yok, uyuyamıyoruz' diye isyan etti.

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

TIR sürücüleri her hafta kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek sorunlarına çözüm bulunmasını isterken, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 1571 TIR aracının giriş-çıkış işlemi yapıldı. 30 saattir kuyrukta bekleyen TIR şoförlerinden Ali Altunöz, "Ekmek yok, su yok, uyuyamıyoruz çünkü kaçaklar gizlice araca saklanıyorlar" dedi.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekleyen sürücülerden Kadir Genç, kuyrukta her zaman sürücülerin mağdur olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekliyorum. Sadece Türkiye değil, Bulgaristan’ın da çalışması lazım. Bu nedenle hep mağdur TIR sürücüleri oluyor. Araçlarda beklemek zorundayız. Başka çaremiz yok, gümrük içerisinde mazot alımı uzun sürüyor. Sıra bekliyoruz, içeri girdikten sonra tescilde bekliyorsun. Sonra mazot sırasına giriyorsun. Ondan sonra da çıkış kuyruğuna giriyorsun. Altı peron var üçü çalışır, durumlar böyle işte. Olanda sürücülere olur" şeklinde konuştu.