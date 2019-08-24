Skandallar gazetesi Takvim'den skandal yorum yaftası

Gezi Parkı'nda süren direniş sırasında haber müdürü Mevlüt Yüksel'in yaptığı Amanpour, TOMA ve kızılağaç söyleşileriyle tarihe geçen Takvim, Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetinin arkaplanı hakkındaki görüşlerinde skandal buldu.

Emine Bulut cinayeti, kadınlara yönelen şiddet ve koca cinayetleri konusunda birikmiş öfkeyi patlatırken, doğan tepkinin katille sınırlı kalması için çabalayanlar da eksik değil.

'DİNCİLİK VE SAĞCILIK SUÇLU' DEMİŞTİ

Takvim gazetesi, oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın "dincilik ve sağcılık suçlu" yorumunu hedef alan bir haber yaparak, Parlak'ın insanları "sağcı ve dindar diyerek topluca suçlu gösterdiğini" öne sürdü.

Takvim'in Türkçesi bozuk haber spotu tam olarak şöyle:

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Twitter hesabından paylaşım yaptı. Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşete "Dincilik ve sağcılık suçlu!" diyerek skandala imza attı. Sağcı ve dindar kesimi resmen hedef gösteren Parlak'a sosyal medyadan tepki yağdı: İnsanları Sağcı-dindar diyerek topluca suçlu lanse edemezsiniz! Her görüşte her türlü suçlu çıkabilir...

Takvim gazetesi, yayın yaptığı dili bozması dışında, yaptığı karikatür yalan haberlerle de tanınıyor.

SKANDAL MANŞET: 'CNN'DEN KİRLİ İTİRAF'

Gazetenin haber Müdürü Mevlüt Yüksel, 2013 Haziran'ında uluslararası basında gezi ile ilgili yapılan haberler hakkında CNN'den Christiane Amanpour ile bir söyleşi yapmış "CNN'den kirli itiraf" başlığı ile Takvim'de yayımlanan söyleşide Amanpour, "her şeyi para için yaptık" diye konuşmuştu.

Söyleşinin hiç yapılmamış olduğu, izleyen günlerde ortaya çıktığında gazete ve haber müdürü kendilerini söyleşinin "parodi" olduğunu söyleyerek savunmuşlardı.

Aynı günlerde Mevlüt Yüksel, Amanpour manşetinden sonra bir TOMA ile söyleşi yapmış, söyleşi Takvim'de "herkes konuştu o sustu" başlığıyla yayımlanmıştı. Burada duramayan Yüksel, hemen ardından Gezi Parkı'ndaki bir ağaçla söyleşti ve gazete bu söyleşiyi "Ne çektin be kızılağaç" başlığıyla yayımladı.

HABER MÜDÜRÜ IRAK'A GİREMİYOR

Bülent Emrah Parlak'ın kadın cinayetleriyle ilgili "dincilik ve sağcılık suçlu" saptamasını "skandal" olarak yorumlayan Takvim'in Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, geçtiğimiz yıl Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği genel başkanlığına seçildi. Aynı dönemde yargılandığı bir davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yüksel, 14 Şubat 2019 tarihinde Irak'a girişi yasaklandığı için Erbil Havalimanı'ndan geri çevrildi.