Skandal iddia: Din dersinden muaf olana LGS'de az puan!

Milli Eğitim Bakanlığı lise giriş sınavında din dersinden muaf olan öğrenciler için alternatif soru hazırlamadı. LGS'de, din dersinden muaf olan öğrencilere diğer öğrencilerden daha az puan verildiği ileri sürüldü.

LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını çözmekle sorumlu olan öğrenciler, hiç din sorusu çözmeseler bile 50 soru üzerinden hesaplama yapıldığı için din dersinden muaf olan öğrencilerden fazla puan aldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, eksik sorular nedeniyle az soru karşısında yapılan yanlışların sorumluluğunun arttığı yeni sistemde din sorularından muaf öğrenciler, sorulmayan fazladan 10 sorunun yarattığı dezavantajın, sınav sonuçlarının inkılap tarihi sorularının ikiye çarpılarak hesaplanmasıyla giderilmesini talep etti.

BAKANLIKTAN GELEN YANIT OLUMSUZ

6 Ağustos'ta yerleştirmelerin başlayacağını ve bu süre zarfında istedikleri okulların kontenjanlarının dolacağını belirten aileler, "Çocuklarımızın hayal kırıklığının giderilmesini istiyoruz" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazdılar. Görüşmeler sonucunda bakanlığın da sorunun farkında olduğunu öne süren aileler, hesaplama yönteminin kılavuzla belirlendiği ve bu durumda artık bir şey yapılamayacağı yanıtını aldıklarını söyledi.