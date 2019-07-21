Şizofreni tedavisi için büyük önemi olan ilaç eczanelerde bulunamıyor!

Şizofreni hastalarının tedavisinde kullanılan ve tedavinin çok önemli bir parçası olan ‘klozapin’ etken maddeli ilaç bir süredir piyasada bulunamıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği ilacı temin etmekte zorluk çeken ve tedavileri aksayan hastalara mutlaka hekimlerine başvurmalarını önerirken, soL yazarı psikiyatrist Tolga Binbay, ilacın kâr getirmediği için üretilmediği görüşünde.

Özellikle şizofreni hastalarının tedavisinde önemli yeri olan "klozapin" etken maddeli ilaç, son dönemde temin edilemiyor. Temin güçlüğü nedeniyle hastaların tedavilerinin aksadığını duyuran Türkiye Psikiyatri Derneği, dernek olarak sorunun bir an önce çözülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne, Türk Eczacılar Birliği'ne ve Türk Tabipleri Birliği'ne yazılı bildirimlerde bulunduklarını açıkladı. Dernek açıklamasında, “Hastalarımıza tedavilerine ara vermemelerini, başka tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi için psikiyatri uzmanlarına başvurmalarını önemle hatırlatırız” denildi.

“ÖZEL SEKTÖR TOPLUM SAĞLIĞIYLA OYNAMAKTADIR”

soL yazarı, psikiyatrist Tolga Binbay da şizofreni tedavisinde çok önemli bir yeri olan "klozapin"in bir süredir bulunamadığını ve ilacın Türkiye’de piyasaya iki firma tarafından sürüldüğünü söyledi.

Görüşlerine başvurduğumuz Binbay, “Birisi tüm dünyada faaliyet gösteren büyük bir ilaç tekeli. Diğeri ise yerli bir ilaç firması. Büyük ilaç tekeli bir yıl kadar önce 'kur dalgalanması' ve 'yeniden yapılanma' gibi nedenlerle ilacı Türkiye 'pazarına' çıkarmamaya başladı. Böylece Türkiye'de klozapin üreten tek bir ilaç firması kaldı. O da talebe yetişemediği için ilacın temininde sıkıntılar ortaya çıktı. Durum budur. Yani kapitalist ilaç pazarı, yere göğe sığdırılamayan özel sektör toplumun sağlığıyla oynamaktadır. Hastalarımız tedavilerinin aksamaması için hekimlerine başvurmalı ama hepimiz yani hastalar, hasta yakınları, hekimler ve tüm toplum bu akıldışı durumu da bilmeliyiz” diye konuştu.

KÂRLI OLMAYACAĞINDAN ÜRETİLMİYOR

Binbay ilaçla ilgili olarak da önemli bilgiler verdi: “İlaç aslında 70’lerde bulunmuş bir ilaç. Şizofreni tedavisinde kullandığımız en iyi ilaç. Ancak yan etkileri nedeniyle kontrollü kullanıyoruz. Ayrıca bir tek şizofrenide değil, bipolar bozuklukta, psikotik bulgulu depresyonda ve hatta Parkinson Hastalığı’nda kullanılıyor. Kur artışı nedeniyle ilacın fiyatı Avrupa pazarına göre Türkiye’de düşük kaldı. Bu nedenle başka ilaçların da başına geldiği gibi firma artık klozapin etken maddeli ilacı Türkiye piyasasından çekti. Hatta sitelerinde yer alan ilaç portföyünden de klozapini çıkardı.”

Binbay, klozapin etken maddeli Türkiye pazarına sunan ikinci bir firmanın da olduğunu hatırlattı ve şöyle konuştu: “Yerli firma da büyük olasılıkla ham madde temininde sorun yaşadığından talebe yetişemiyor. Örneğin yerli firmanın ilacı İzmir’de sadece iki eczaneden bulunabiliyor. Hastalar ve yakınları ise mağdur oluyor. Hekimler muadil ilaç önerebilirler ancak tedavide aksaklıklar yaşanabilir. Çünkü bu ilaç, şizofreni tedavisindeki en iyi ilacımız. Hastalarımız günde en az iki tane alıyorlar ve günde sekiz adede kadar çıkabiliyoruz. Bir kutuda 50 adet ilaç bulunduğu göz önünde bulundurulursa durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Dolayısıyla ilacın bir süredir bulunamaması önemli bir sıkıntı.”