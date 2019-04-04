'Sizce burada seçmen kime oy vermiştir? Bu hangi vicdana sığar...'

Bağımsız aday olarak girdiği seçimleri kazanan Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, AKP ve MHP'nin sonuçlara itiraz etmesi sonrası açıklamada bulundu.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimi kazanan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AKP ve MHP'nin sonuçlara itiraz etmesi sonrası açıklamada bulundu.

Kesimoğlu, kendisine verilen ve geçersiz sayılan bir oyun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm kamuoyuna açıkça sormak istiyorum, sizce burada seçmen kime oy vermiştir?" dedi.