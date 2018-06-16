Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün araştırmasına göre siyasi görüş açıklamaktan en çok çekinen insanlar Türkiye'de...

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün araştırmasına göre Türkiye yüzde 65 ile internette siyasi görüş açıklamaktan en çok endişe duyan ülke.

EuroNews'den Sertaç Aktan'ın haberine göre bunun nedeni "yetkililerle sorun yaşama" ihtimali.

Türkiye'yi bu alanda yüzde 63 ile Vietnam, yüzde 57 ile Malezya ve yüzde 56 ile Brezilya takip ediyor.

DEZENFORMASYON KONUSUNDA DA TÜRKİYE İLK SIRADA

Aynı araştırmaya göre dezenformasyon ve yanıltıcı haber konusunda 37 ülke arasında Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona uğrayan ülke olarak açıklandı. Türkiye'yi Avrupa ülkeleri arasında yüzde 44 ile Yunanistan, yüzde 42 ile Macaristan, yüzde 38 ile Romanya ve yüzde 36 ile Çekya takip ediyor. 'Fake-news' yani sahte haber ifadesinin en yaygın olarak kullanıldığı Amerika Birleşik Devletlerinde bu oran yüzde 31 düzeyinde görünüyor.

Yanıltıcı ve sahte haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka, Hollanda ve İngiltere olarak tespit edildi.

SAHTE HABERLER, KİŞİSEL VERİLER İLE BİRLİKTE SİLAHA DÖNÜŞÜYOR

Sanal haber platformları ve sosyal medya mecraları nedeniyle küresel çapta bir artış yaşayan sahte ve yanıltıcı haberlerin pek çok ülkede ciddi etkileri olmaya başladı. Siyaset, ekonomi ve toplumsal olaylarda adeta tahribat gücü yüksek kitlesel bir silaha dönüşen sahte habercilik ile mücadelede alınan önlemler yetersiz kalıyor.

Özellikle sosyal ağalar yoluyla toplanan kişisel verilerin de kullanımı yoluyla dezenformasyon çok daha keskin ve hedefli şekilde yapılabilimekte. Son olarak ortaya çıkarılan Cambridge Analytica ve facebook veri skandalları ABD Başkanlık seçimlerinden Brexit referandumuna kadar pek çok önemli olayda yanıltıcı ve/veya kışkırtıcı haber ve dezenformasyonun kullanıldığını gösterdi.

Özellikle haber kaynakları ve mecra alternatifleri sınırlı, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu yöntemler kullanılarak hükümetlerin düşürüldüğü veya otoriter yönetimlerin iktidarda kalmak için bu yöntemleri kendi toplumlarına karşı kullandıkları biliniyor.

BİLİŞİMİN HIZI BİLGİYE ZARAR VERİYOR

Teknolojinin getirdiği olanaklar hayatı kolaylaştırırken ve vatandaş haberciliği ismi verilen yeni bir olguyu yaratırken diğer yandan gazetecilik ve habercilik standartları erozyona uğruyor. Dünya hızlanan iletişim, yapay zeka yazılımları ve küçülen teknolojiler nedeniyle gazetecilerin işlerini kaybettiği ancak standartları olan güvenilir haberlere ve haberciliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemi aynı anda yaşıyor.

Toplumlar teyit edilmemiş bilgi ve görseli en hızlı şekilde alma ve bunu yayma imkanına kavuştu. Ne var ki, bu bilgi ve görsellerin en doğru ve en araştırılmış hali için güvenilir filtrelerden geçmesini beklemek gerekiyor.