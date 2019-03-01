'Siyasi baskı dayanılmaz bir hal aldı, Flash TV kapanıyor'

Bursa’daki 20 yıllık binasının yıkım kararının ardından Flash TV, yeni bir karar vererek yayınlarını durdurma kararı aldı.

Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olan Flash TV, yayınlarına 2 ay süre ile ara verme kararı aldı.

Kısa süre önce 20 yıllık Bursa’daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV’nin kapanacağı kanal yöneticileri tarafından da doğrulandı.

Türktime'dan Talat Atilla'nın haberine göre, Flash TV yetkilisi şöyle konuştu;

“Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık."

