'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen sunucuya hapis cezası

Akit TV’de yayımlanan 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Ahmet Keser, 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' sözleri nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Ahmet Keser hakkında, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" sözleri nedeniyle açılan davada karar çıktı.

Keser'in avukatı, duruşma sırasında yaptığı savunmada, "Toplum içinde, bu sözler nedeniyle kaygı duyan kesim olmadığı gibi şiddeti çağrıştıran herhangi bir eyleme de rastlanmamıştır. Müvekkilin eyleminin, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı mütalaa olunarak beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" derken, mahkeme Keser'i "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.