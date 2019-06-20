Siverek'teki katliama ilişkin yeni gelişme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin 5 kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada olayı kamuoyu gündeme getiren haberlere ilişkin, 'gerçeği yansıtmayan' ifadesi kullanılması dikkat çekti.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek'teki katliama ilişkin 2 kişinin daha tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve toplamda 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, “İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup taraflar arasında çıkan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında 19 Haziran 2019 günü adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur. Böylece etkin bir şekilde yürütülen adli soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan kişi sayısı 5’e yükselmiştir. Hukuk içinde, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaları olumsuz etkilemeye yönelik gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesi, süreç ile ilgili gelişmelerin, Valiliğimiz ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımızdan düzenli olarak yapılacak açıklamalar takip edilerek öğrenilmesi önem arz etmektedir” ifadesine yer verildi.