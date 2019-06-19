Siverek'te neler oldu? #SiverektekiKatliamaSesVer

Ajansların 'Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne bağlı Çeltik Köyü’nde, İzol aşiretine mensup amca çocukları arasında arazi nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı' şeklinde geçtiği haberin ardındaki gerçek ortaya çıktı. AKP kurucularından olan Zülfikar İzol'un arkasında olduğu iddia edilen katliamdan kurtulan ve ailesine saldırının görüntülerini gözyaşları içinde çeken Yekbun İzol, yaşananları anlattı.

Medyaya aşiret kavgası olarak yansıyan ve "Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne bağlı Çeltik Köyü’nde, İzol aşiretine mensup amca çocukları arasında arazi nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı" ifadeleriyle sunulan haberin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

YEKBUN İZOL: ARKASINDA AKP KURUCUSU VAR

"#SiverektekiKatliamaSesVer" başlığıyla olaya ilişkin paylaşımlarda bulunan ve saldırı anının görüntülerini paylaşan Yekbun İzol, annesi, babası, amcasının eşi ve kuzeninin gözleri önünde öldürüldüğü katliamın arkasında AKP kurucularından olan eski AKP'li vekil Zülfikar İzol'un olduğunu yazdı.

2003 yılında amcası Mehmet Ali İzol'un öldürülmesi sonrası olayların başladığını ve Zülfikar İzol'un bu olayı aile topraklarını kendi üstüne geçirmek için kullandığını belirten Yekbun İzol, "Zülfikar İzol babama 'sen tüm tapularını benim üstüme ver, suçsuz olduğunuz ortaya çıkınca ben tüm tapularını sana geri vereceğim' deyip babamı kendine inandırdı. Aslında her şeyi planlamıştı ve tüm planı tıkır tıkır işliyordu. 17 sene boyunca çok zorluk çektik ama hiç yıkılmadık. Doğuda üç kadınının tek başına ayakta kalması ne demek. Ne kadar zor olabilir tahmin edebiliyorsunuzdur. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Zülfikar izol ve kardeşleri Cihan İzol, Medeni İzol, Servet İzol, Bülent İzol, Cemal İzol bizi beraber yaşadığımız kendi köyümüzde sürekli tehdit, taciz ve zorbalıkla korkutmaya çalıştılar. Bizi kendi topraklarımızdan evimizden sürmek istediler boyun eğmedik. Yetmedi, doymadılar paraya toprağa ağalık sistemine doymadılar çünkü devlet ve kolluk güçleri sürekli onların arkalarındaydı" dedi.

'ÖLÜMLERİNİ İZLEYİP KAYDETMEK ZORUNDA KALDIK...'

Olay gününü de anlatan Yekbun İzol, "Sabah erkenden biz daha uyurken kalleş bir planla 4 araba ve bir traktör ile 10 kişiden fazlaydı gelip ailemi taradı ve bunu yapanlar eski Şanlıurfa AKP milletvekili ZÜLFİKAR İZOL'un kardeşleri CİHAN İZOL, MEDENİ İZOL, CEMAL İZOL , BÜLENT İZOL ve Cihan İzol'un oğlu FERMAN İZOL'du. ANNEM, BABAM, AMCAMIN EŞİ VE AMCAMIN OĞLU bunca insanı savunmasızken katletmek hiç bir yerde yazmaz. İki anne, iki kadın evlatlarının her şeyi olan iki kadın öldürüldü, bir baba ve bir oğul daha 22 yaşında bir oğul üniversitesini bitirmemiş bir oğul... 4 can yitip gitti. Kendi ellerimizde telefonla kameraya aldık, gözlerimizin önünde ölümlerini izleyip kaydetmek zorunda kaldık" ifadesini kullandı.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ...

Katliamda öldürülen üniversite öğrencisi Serhat İzol'un arkadaşları da olaya ilişkin paylaşımda bulunurken, tepkilerini dile getirdiler.

Öğrenciler, davanın takipçisi olacaklarını açıkladı

AKP'Lİ ESKİ VEKİLDEN SAVUNMA

Katliamın ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü eski AKP'li vekil Mazhar Bağlı, "Siverek’teki katliamı 'AKP eski milletvekili Zülfikar İzol' üzerinden AK Partiye bağlayan ne çok alçak varmış? Hiç alakası yok. Zira bölgedeki çatışmalar, tamamen farklı bir sosyolojiye sahip ve de “içe” dönüktür. Kan davaları “öteki” ile değil kendi kanından olanlardır maalesef" ifadesini kullandı.