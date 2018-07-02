'Sivas'ta yakanları unutma'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sivas katliamına ilişkin bir açıklama yaptı.

2 Temmuz’da Sivas’da olanları sadece bir cahil yobaz sürüsünün deliliği olarak gösterip, emperyalist operasyonların, düzenin islam kartını açışının unutulmasının dehşet verici olduğu, AKP’yi kuranların, Sivas’ta yakanlar olduğu vurgularına yer verilen açıklamada "Affetmek yeni katliamlara davetiye çıkarmaktır. Unutmak aynı şeylere yeniden yaşamaya hazır olmaktır" denildi.

Açıklamanın tamamı için:

GERİCİLİK ORADAYDI, EMPERYALİZM ORADAYDI, AYMAZLIK ORADAYDI

SİVAS'TA YAKANLARI UNUTMA!

Sivas katliamının ardından 25 yıl geçti. 25 yıl sonra yine katliam kınanacak, “unutmadık” denilecek, katiller lanetlenecek, göz yumanlar hatırlanacak.

Yine katliamın failleri, onların gizli destekçileri yakanları aklamak için yananları suçlayan imalarda bulunacak.

Sivas’ın acısı böylece bir kez daha tazelenecek.

Gerici kalkışmanın 25. yılında gericilerden şirin kahramanlar yaratmaya kalkan aymazlığı görmek yaramızı dağlıyor.

Saatler süren gerici eylemi seyreden başka düzen güçlerinin suç ortaklığının unutturulmaya çalışılması bizi utandırıyor.

2 Temmuz’da Sivas’da olanları sadece bir cahil yobaz sürüsünün deliliği olarak gösterip, emperyalist operasyonların, düzenin islam kartını açışının unutulması bizi dehşete düşürüyor.

Hiçbirini unutmuyoruz. Unutamayız.

AKP’yi kuranların, Sivas’ta yakanlar olduğunu...

Sivas katillerinin henüz 10 yıl bile geçmeden “askeri vesayete son verecek” demokrasi kahramanları olarak sunuluşunu...

Süleyman Demirel – Erdal İnönü adlarıyla hatırlanan “demokrasi ittifakının” 2. yılı dolmadan yaşanan katliamla da görüldüğü üzere düzenden ve düzen partilerinden medet ummanın ölümcül bir hata olduğunu...

Yobazlığı sahaya süren “modern” güçlerin, Taliban, IŞİD, Müslüman Kardeşler örneklerinde ve onlarca ülkede görüldüğü gibi çağdşı katil sürülerinin her zaman en büyük destekçisi olduğunu...

Hiçbirini unutmadık, unutamayız.

Hiçbirini affetmedik, affetmeyeceğiz.

Affetmek, yeni katliamlara davetiye çıkarmaktır.

Unutmak, aynı şeyleri yeniden yaşamaya hazır olmaktır.

Karanlık yobazların kanlı katliamlarını, emperyalist işgalleri, ırkçı provokasyonları unutmayız.

Hesap soracağız.

Hepsinden!

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ