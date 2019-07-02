Sivas'ta katledilenler Ankara Dikmen'de anıldı

Sivas'ta gericiler tarafından katledilen 33 aydın, 26 yıl önce Sivas'a hareket ettikleri Dikmen'de anıldı.

Sivas'ta gericiler tarafından katledilen 33 aydın bu yıl da Sivas'a hareket ettikleri yer olan Dikmen'de anıldı.

2 Temmuz Parkı'nda düzenlenen 26. yıl anmasına çok sayıda Alevi Derneği ve siyasi parti katıldı.

'SİVAS'I YAKANLAR AKP'Yİ KURANLAR'

Anma töreni öncesi İlker Semtevi'nde toplanan kalabalık grup sloganlar eşliğinde tören alanına yürüdü.

Polis ablukası altında gerçekleşen yürüyüş sırasında "Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlar' ''Unutma, örgütlen, memlekete sahip çık'', ''Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok'' ve ''Yobazların ipleri patronların elinde'' sloganları atılırken çok sayıda yurttaş da camlara çıkarak yürüyüş yapan gruba eşlik etti.

'KATLİAMCILARIN AKLANMASINI KABULLENMEYECEĞİZ'

2 Temmuz Parkı'nda sonlanan yürüyüşün ardından düzenlenen anma töreninde, ailelere karanfil sunulurken ölenlerin isimleri teker teker anons edildi.

Etkinlikte söz alan Zeki Celasun gericiliğe karşı örgütlenmenin önemini vurgulayarak ''Ne Sivas'ın unutulmasına ne de ülkemizin geleceğinin bu gerici zihniyetin elinde yok edilmesine izin vereceğiz. Sivas katliamcılarının siyasi iktidar tarafından kollanmasına bugüne kadar boyun eğmedik, Sivas katliamında payı olanların aklanmasına da alışmayacağız, bu durumu kabullenmeyeceğiz'' dedi.

Kalendar Akça da etkinlikte yaptığı konuşmada Madımak Oteli'nin kültür merkezi olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve otelin bir ''Utanç Müzesi''ne dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Türküler ve çeşitli anma gösterileriyle devam eden gece, ölenlerin yakınlarının Sivas'a uğurlanmasıyla son buldu.