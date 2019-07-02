Sivas Katliamı'na ilişkin CHP'den üç farklı açıklama: Acı olay, provokasyon...

Sivas Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla CHP'li üç isimden üç farklı açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 'katliam' ifadesini kullanmaması tepki çekerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, '2 Temmuz'da Madımak'ta insanlık katliamı yaşandı' dedi.

Sivas'ta 33 aydın ve 2 otel emekçisinin gericiler tarafından katledilmesinin üzerinden 26 yıl geçerken, CHP'den katliamın 26. yılı dolayısıyla üç farklı açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum" derken, Ekrem İmamoğlu ise, "2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşananlar hem insanlık hem ülkemiz tarihinde kara bir lekedir. Bu acı olayda kaybettiğimiz tüm canları rahmet ve özlemle anıyorum" ifadesini kullandı.

Katliam yerine "acı olay" ve "provokasyon" ifadesinin kullanılması tepki çekerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "İnsanlar sazlarıyla sözleriyle panelde bir şeyler anlatmak istediler. 2 Temmuz'da Madımak'ta insanlık katliamı yaşandı. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şunun bilinmesi çok önemli. Bir insanı, düşüncesini, siyasi görüşünü beğenmeyebilirsiniz. Ama bir insanı yakamaz, öldüremezsiniz" dedi.