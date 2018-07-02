Sivas Katliamı ve Temel Karamollaoğlu: İmza verenler, ittifak yapanlar...

'Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil...' Bu sözler 24 Haziran'da 'sempatik' olarak sunulmaya çalışılan bir gericinin, Temel Karamollaoğlu'nun sözleri. Sivas'ta katliam yaşandığında gericilere güç veren Refah Partisi'nin Belediye Başkanı...

2 Temmuz 1993 ülke tarihinin en karanlık ve kanlı sayfalarından biri olarak tarihte yerini alırken, o dönem katliamda pay sahibi olan gericilerden bir kısmı bugünlerde "sempatik" gösterilmeye çalışılıyor, "ama onun suçu yok" deniliyor...

Bu isimlerin başında dönemin Refah Partili Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu geliyor.

Karamollaoğlu, günlerce seyirci kaldıkları ve ortaya çıkmasına göz yumdukları katliamın ardından "asayişten kendisinin sorumlu olmadığını" söyleyecekti.

Aynı Karamollaoğlu, katliamcılara "Gazanız mübarek olsun" demesinin "dil sürçmesi" olduğunu iddia edecekti.

Sivas'ta yaşamını yitirenlerin "yanarak değil, dumandan boğularak öldüğünü" söyleyen de yine Karamollaoğlu'ydu.

Katliamın yaşandığı otelin müze yapılması talebi için, "Sivas’ta Sivaslıları sürekli üzecek bir hadiseyi gündemde tutacak bir anıt yapmak oradaki insanları yaralar" diyen de...

Katliamın bir numaralı sanığı olan Cafer Erçakmak için "suçu yok" iddiasında bulunan Karamollaoğlu, son olarak Sivas'a neden "katliam" demediğini de şöyle açıklayacaktı:

Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil.

24 HAZİRAN İMZACILARI VE CHP İTTİFAKI

24 Haziran'da "demokrasi" adına Temel Karamollaoğlu'na imza verdiğini söyleyen de,"matematik" hesap olduğunu ileri süren de çıktı ortaya.

Bir de "Millet İttifakı" adı altında ittifak yapanlar...

Oysa ortada ne "demokrasi" ne de "matematik" bir hesap var... Ortada dumanı hala tüten bir Sivas ve gericilerin şeriat isteriz çığlıkları var...