Sivas katliamı davasında duruşma bir dakika sürdü

Sivas katliamında firari sanıkların yargılandığı duruşma sadece bir dakika sürdü. Dava 28 Kasım'a ertelendi.

Zaman aşımına uğrayan Sivas katliamı davasında dosyası ayrılan üç firari sanığın yargılandığı duruşma sadece bir dakika sürdü.

Aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin’in de bulunduğu 33 sanatçı ve aydının hayatını kaybettiği Sivas Katliamı’na ilişkin davada daha önce dosyası ayrılan üç firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Zaman aşımına uğrayan ana dava dosyasından ayrılan üç firari sanık Murat Karataş, Eren Ceylan ve Murat Sonkur hakkındaki duruşma yalnızca bir dakika sürdü. Kırmızı bültenle aranan sanıkların aranmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı, duruşmayı 28 Kasım Çarşamba gününe erteledi.

BirGün’ün haberine göre 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’taki Madımak Oteli’nde 35 kişinin yakılarak öldürülmesine ilişkin davada daha önce dosyası ayrılan üç firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katliamda öldü denilerek morga kaldırılan ancak daha sonra ölmediği anlaşılan Serdar Doğan ile birlikte çok sayıda mağdur yakını, Alevi kurum temsilcisi ve avukat katıldı.

‘MAHKEME AĞIR HAREKET EDİYOR’

Duruşmayı yerinde takip eden avukat Şenal Sarıhan, mahkemenin ağır hareket etmesini eleştirdi. Davanın artık rutin bir işlem haline geldiğine dikkati çeken Sarıhan, “Bu insanlar katildir ve yakalamak için gayret göstermek gerekiyor. Bu konuda daha etkili şeylerin yapılması lazım. Kırmızı bülten yetmez” dedi.

‘İLGİLİLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR’

Firari üç sanığın 1993 yılında tutuklandığını ve hemen ertesi yıl serbest bırakıldıklarını hatırlatan Sarıhan, “1994 yılında yurt dışına kaçan sanıkların bir an önce geri getirilmesi gerekiyor. Bu insanlar, davanın ilk aşamasına katılmış, 1994 yılında tahliye edilmiş ve ardından yurt dışına kaçmış kişiler. Bu insanların getirtilmesi ve adil yargılanma mücadelesi veriyoruz. Ne yazık ki ilgililer, üzerine düşeni yeterince yapmıyor. Bunlar insanları katletmiş sanıklardır. Korunması söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.