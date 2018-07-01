Sivas Katliamı anmasına 'AKP aleyhine slogan atılırsa müdahale' tehdidi!

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Katliamı anması için kendisiyle görüşen heyete tehditte bulundu.

Sivas Katliamı’nın 25’inci yıldönümünde yapılacak olan anma için Sivas Valisi Davut Gül'le görüşen heyette yer alan Özgür Kaplan, Vali’nin kendilerine, "Cumhurbaşkanı ya da hükümet aleyhine slogan atılırsa anmaya müdahale ederiz" uyarısında bulunduğunu belirtti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Pir Sultan Abdal ve Kültür Derneği yöneticileri, anmanın güvenliği için Sivas Valisi Davut Gül'le görüştü. Görüşmeye katılanlardan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kültür Sanat Sekreteri Özgür Kaplan, Vali Gül’ün alan güvenliğini en üst seviyede sağlayacağına dair kendilerine bilgi verdiğini aktardı. Kaplan ayrıca, Vali’nin kendilerine, "Cumhurbaşkanı ve hükümet aleyhinde slogan atılırsa, mitinge müdahale ederiz" uyarısında bulunduğunu aktardı.