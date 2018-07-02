Sivas katliamcılarına 'mazlum' dediler, manşete taşıdılar

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Sivas Katliamı'nın yıl dönümünde katilleri manşete taşıdı, yeniden yargılama istedi.

AKP'ye yakın gazetelerden olan Yeni Akit, Sivas Katliamı'nın yıl dönümünde şaşırtmadı, Sivas sanıkları için yeniden yargılama istedi.

Gazetenin manşetinde, "Kirli ve planlı bir provokasyonun kurbanı olan Sivas mazlumları, 25 yıldır gerçek adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyor. Mağdur yakınları 'Başkanımız Erdoğan’ın konu ile ilgilenmesini istiyoruz. Af değil yeniden yargılanma bekliyoruz. Adaletin tecelli etmesi mahşere kalmasın' dedi" ifadeleri yer aldı.

Haberde katliamcılar savunulurken, "Ateist Aziz Nesin ve marjinal grupların Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (S.A.V) yönelik ağır hakaretleri sonucu gelişen Sivas Olayları’nın üzerinden çeyrek asır geçti. Sivas olaylarını çıkaranların faili bulunmazken, sadece slogan attığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen vatandaşlarımız ise 25 yıldır çile çekiyor" denildi.