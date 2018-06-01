Şişli Etfal'in taşınmasına karşı hastane önünde eylem

Şişli Etfal Hastanesi'nin taşınmasına karşı bugün hastane önünde yapılan basın açıklamasına Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın da katıldı. Aydın 'Bugün burada apar topar yaşananların sebebi aynı zamanda seçimlerse, 24 Haziran'da da bu düzenin değişmesi için mücadele etmek dışında bir şansımız yok' dedi. Hastanenin taşınmasına karşı toplanan 20 bin imza Şişli Etfal Dayanışması tarafından ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edildi.

Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin taşınmasına karşı direnişine devam ediyor. Hastanenin Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’deki iki ayrı hastaneye taşınması planlanıyor. Bugün saat 12.30’da hastane önünde yapılan bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından hastanenin taşınmaması için şimdiye kadar toplanan imzalar Sağlık Müdürlüğü’ne iletildi.

Yapılan açıklamaya CHP milletvekilleri Ali Şeker, Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP milletvekili adayları Oya Ersoy, Şadi Özdemir, Ayşe Berktay, Bu Düzen Değişmeli Platformu 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın, TKP, HDP, CHP ve İyi Parti ilçe yönetimi, EHP, DİSK, Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum temsilcisi katıldı.

Basın açıklamasında konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, hastanenin yerinde yapılandırılması gerektiğini söylerken “Taşınma nedeniyle bir tek insan ölürse vebali sizin boynunuzdadır” dedi.

Öztürk’ün ardından CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuştu. Kaftancıoğlu “Bunun tek sebebi İstanbul’u şantiye olarak gören rantiye zihniyetidir. Çünkü onlar halkı ve halkın yaşam hakkını, eşit sağlık hakkını görmüyor, ‘ne kadar rant yaratırız’ diye görüyorlar” dedi.

CHP milletvekili Ali Şeker “Denizin mavisini doların yeşiline çevirmek istiyorlar. Dağ başında verilen sağlık hizmetinin şehirde yaşayan insana hiçbir faydası yok. Etfal kapatılamaz” diye konuştu.

HDP milletvekili adayı Oya Ersoy “Önce özel sağlık sigortası ile bizi müşteri haline getirmeye çalıştılar, hastaneleri ticarethaneye dönüştürdüler. Şimdi de taşıyorlar. Tek dertleri rant. İnsanca yaşam ve sağlık hakkımıza ulaşmak istiyoruz. Ülkeyi anonim şirket gibi yönetenlerin bizleri getirdiği noktayı ekonomik krizle yaşıyoruz. İnsanca yaşamı birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın da yaptığı konuşmada "Bugün burada apar topar yaşananların sebebi aynı zamanda seçimlerse, 16 yıldır ülkeyi bu karanlığa gömenlerin hepsini, başta AKP olmak üzere sandığa gömme vaktidir. 24 Haziran'da da bu düzenin değişmesi için mücadele etmek dışında bir şansımız yok" dedi. Gezi Direnişi'nin 5'inci yıldönümünde olduğumuzu hatırlatan Aydın, sokağa çıkan ve canını ortaya koyarak mücadele edenleri yeniden hatırlama zamanı olduğunu kaydetti.

SES Şişli Eş Başkanı Abuzer Aslan, “Sağlık hizmeti hastane kapısında alınır. Çocuklarımızın, halkımızın AVM kapısına değil, hastaneye ihtiyacı var” dedi.

Şişli Etfal Dayanışması adına açıklamayı Ayten Harmancılar okudu. Açıklamada "Günde bin hastayı aşan acil servis başvurusu olmaktadır, binlerce hasta da her gün polikliniğe başvurmaktadır. Şişli Etfal halkın hastanesidir. Tam da bu nedenle alınan kararların, planlanan projelerin vatandaşa danışılmadan uygulanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz” ifadesine yer verildi.

Yapılan konuşmaların ardından imza kampanyasının ve mücadelenin süreceğini açıklayan Şişli Etfal Dayanışması, topladığı yirmi bine yakın imzayı teslim etmek üzere İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü.