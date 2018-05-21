Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı olmadığını açıkladı

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yeni dönemde milletvekili adayı olmadığını açıkladı.

HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, 24 Haziran seçimlerinde aday olmadığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “İki dönem kuralına uymak için aday olmadım" diyen Önder, "Tabii bu kural eşbaşkan ve tukulu arkadaşlarımız için geçerli değil. HDP’nin listesinde emek ve özgürlük mücadelisinin simge isimlerinin büyük bir temsiliyeti var. Ben de bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim. Bu mücadeleyi yürütmek için zaten milletvekili olmaya da gerek yok” ifadelerini kullandı.