Sırrı Süreyya Önder: Gelinecek kişi ben değilim, İmralı’dır

HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder, cezaevinde kendisini AKP'den kimsenin ziyarete gelmediğini belirtirken, 'Niye gelsinler? Ya da ne yüzle gelsinler. Hem gelinecek kişi ben değilim. İmralı’dır. Oraya ne kadar erken giderlerse ülkenin ve bölgenin barışına o kadar erken hizmet etmiş olurlar' dedi.

6 Aralık 2018 tarihinden bu yana tutuklu olan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, cezaevinden Duvar’dan Hacı Bişkin’in sorularını yanıtladı.

"Şimdiye kadar görüşüme izin alabilen HDP ve CHP’li vekiller geldiler. DİSK’ten Kani Beko ve Süleyman Çelebi başkanlar geldi. Birçok aydın ve sanatçı da görüşemediler ama cezaevi önüne kadar gelip duyarlılık ve dayanışma mesajlarını ilettiler. Hepsine, gelemeyenler dahil teşekkür ederim" diyen Önder, "İktidar kanadından birileri sizi ziyaret etti mi, kimin sizi ziyaret etmesini istersiniz…" sorusuna ise, "İktidar kanadından tabii ki kimse gelmedi. Niye gelsinler? Ya da ne yüzle gelsinler. Hem gelinecek kişi ben değilim. İmralı’dır. Oraya ne kadar erken giderlerse ülkenin ve bölgenin barışına o kadar erken hizmet etmiş olurlar. Sonsuza kadar sürmüş hiçbir savaş yoktur. En kötü müzakere bile savaşın her türlüsünden daha iyidir ve daha insanidir. Diyalog maliyetsiz ve sonsuz bir cephanedir" yanıtını verdi.

31 Mart seçimlerine ilişkin de açıklamada bulunan Önder, "O geceyi televizyondan izliyor olacağım. Kayyumlu belediyelerin sonuçlarından başkası ilgimi çekmiyor. Alper Taş kardeşimin çalışmalarında başarılar diliyorum. Aday gösterilmeyince köpüren ve yeni parti keşfedenlere sesli gülüyorum. Erdem Gül’e de baki selamlar. İnsan hakları mücadelesi ve hak dendiğinde Faruk Ünsal’ı da anmam bir borçtur. Memleketim Adıyaman’a çok yakışacağını biliyorum" dedi.