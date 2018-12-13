Sırrı Sakık Muş'tan aday olacağını duyurdu

HDP'li Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından Muş'tan aday olacağını duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada yerine kayyum atanan Sırrı Sakık, 31 Mart seçimlerinde HDP’den Muş Belediye Başkanlığı’na aday oldu.

Sırrı Sakık, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

"Ağrılı kardeşlerim bağışlasınlar çünkü bu sefer Ağrı'daki kazanımlarımızı Muş'ta taçlandırmamız gerekti" diyen Sakık'ın şunları yazdı: "Benim siyaset yolculuğumda Ağrı'nın bana kattıkları ve tüm Ağrılıların yüce gönüllerinde yer almam önlerinde ömür boyu saygıyla eğileceğim bir deneyimdir. Fakat Ağrılı kardeşlerim bağışlasınlar çünkü bu sefer Ağrı'daki kazanımlarımızı Muş'ta taçlandırmamız gerekti. Hepinizin desteği ve sevgisiyle güzel işlere imza atacağımızı biliyorum. Ve sevgili memleketim, sevgili Muşlu kardeşlerim siz hazırsanız 31 Mart'ta Muş ovasının o güzel lalesi barışa,huzura ve kardeşliğe olan inancımızla açacak."