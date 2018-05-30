Sırrı Sakık HDP’den aday gösterildi

HDP, Manisa milletvekili adayını YSK'ya başvurarak değiştirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Manisa birinci sıradan aday gösterdiği Lezgin Botan’ın yerine YSK'ya başvuruda bulunarak Sırrı Sakık'ı aday gösterdi.

Duvar'da yer alan habere göre, Sakık adaylığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı, “Bu süreçte hiç bir yerden adaylık başvurusunda bulunmadım. Ancak sürecin vahameti nedeniyle üzerimize düşen her türlü görevi, ülkenin her yerinde yerine getirmeye hazır olduğumu ifade etmiştim. Geçmişten bu güne genellikle iktidar kalelerinin çok güçlü olduğu yerlerde siyaset yaptım ve halkımızla beraber bu kalelerin yerine demokrasi kaleleri inşa ettik. Gelinen noktada hâlâ Türkiye’nin bir çok ilinde mobilize edemediğimiz, ihmal ettiğimiz çok önemli bir seçmen potansiyelimiz var. Bu illerden biri de Manisa. Manisa halkının ve partimizin talebi doğrultusunda adaylığı kabul ettim."