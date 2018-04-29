Şırnak'ta saldırı: 1 asker yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine PKK tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Kurt Dağı üs bölgesine PKK tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi.

Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren askerin Piyade Onbaşı Sedat Mekan olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” denildi.