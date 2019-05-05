Şırnak'ta minibüsün geçişi sırasında patlama: İki kişi hayatını kaybetti

Şırnak Silopi’de bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada iki kardeş hayatını kaybetti.

Silopi'nin Başakköy ve Uyanık köyleri arasında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada iki kardeş hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Başakköy ve Uyanık köyleri arasında bir minibüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Aracın sürücüsü 28 yaşındaki Servet Bilen ve kardeşi 13 yaşındaki Diyar Bilen'in bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere çıktıkları yolda patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından bölgede askeri operasyon başlatıldı.