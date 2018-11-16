Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama: 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı

Şırnak’ta eğitim için yapılan havan topu atışı sırasında patlama oldu. Patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Biliç Tepe Üs Bölgesi’nde, öğlen saatlerinde havan atışı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Sülgü Tepe Üs Bölgesi’nde, 9 Kasım’da patlama yaşanmıştı. Patlamada 7 asker hayatını kaybederken 26 asker yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir” demişti.