Şırnak’ta çatışma: 3 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK ile yaşanan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK ile yaşanan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Kösreli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur” denildi.