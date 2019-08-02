Şirince'nin doğal mirası tehlikede: Maden ocağına tepkiler sürüyor

Şirince ve Belevi köyleri arasında bulunan bölgeye yapılması planlanan 'Mermer Ocakları Arama ve İşletme Projesi'yle on binlerce zeytin ağacı kesilecek olması vatandaşları harekete geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarına göre ÇED süreci devam eden projeye tepkiler sürerken, turizm bölgesine yapılmak istenen maden ocağı Meclis gündemine de taşındı.

İzmir’deki Şirince ve Belevi köyleri arasında bulunan bölgeye yapılması planlanan "Mermer Ocakları Arama ve İşletme Projesi"ne tepkiler sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarına göre ÇED süreci devam eden İzmir’in turizm bölgesi Selçuk’ta kurulması planlanan mermer ocağı ile on binlerce zeytin ağacının kesilmek isteniyor. Ocağın giriş bölümü Belevi Mahallesi olarak görünse de, zeytin ve şeftali ağaçlarının olduğu verimli tarım arazilerini de içine alan tarihi Şirince Köyü’ne kadar geniş bir alanı kaplıyor.

Projeye onay verilmesi halinde Ruçhan Abaylı tarafından işletilecek olan mermer ocağındaki çalışmaların toplam 99 hektarlık alanda yapılacağı, ilk olarak mermer arama çalışmalarının 24 hektarlık alanı kapsayacağı, buradan yıllık 65 bin metreküp kapasiteli alanda ocak işletimi gerçekleştirileceği belirtilirken, mevcut yolların yetersiz olması nedeniyle Şirince ve Belevi arasındaki dağın delme ve oyma faaliyetleri için de yeni bir yol açılacağı söyleniyor.

'ŞİRİNCE'Yİ AKP'NİN TALANI YOK EDECEK'

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bakanlığa bağlı kurumlara seslenen CHP'li Murat Bakan şunları söyledi:

“Gezi Parkı, Cerattepe, Kuzey Ormanları, Hasankeyf, Kaz Dağları, Salda Gölü… Her yeri yok etmek pahasına rant ve talan alanı olarak gören saray rejiminin yeni adresi tarihi Şirince Köyü. Matematik Köyü’nün 1 km uzaklığında. Zeytinden şeftaliye kadar çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği verimli toprakların bulunduğu bir alan burası. Yerli ve yabancı turistlerin yaz-kış demeden ziyaret ettikleri tarihi köy. Canlı cansız herkesin yaşam alanı, vatandaşın geçim kaynağı. Yapılaşmaya dahi izin verilmeyen bir köyün hemen yanına mermer ocağı izni almaya çalışan bir şirket ve ona ön ayak olan toprağın, suyun, havanın ve insanın düşmanları. Maya takviminin bile ‘kıyamet’ koptuğunda kurtulacak sayılı yerlerden biri olarak gösterdiği Şirince’yi, AKP’nin talanı yok edecek! Doymuyorlar. Biz İzmirliler kentine, suyuna, toprağına, havasına, tarımına, turizmine ve insanına sahip çıkmak için üzerimize düşen her görev için hazırız”

'BAŞKA ŞİRİNCE YOK'

Şirince Türetim Derneği de maden ocağı projesine karşı, "başka Şirince yok, şimdi sahip çıkalım!" isimli bir kampanya başlattı. Derneğin kampanya açıklaması şöyle;

“Köyümüz sınırları içerisinde, merkeze 2000m ve köyümüzün en önemli değeri Nesin Matematik Köyü'ne 1000m mesafede olan alana Mermer Ocağı Arama ve İşletme Projesi planlanmaktadır.

Zeytin ağaçlarıyla dolu bu alanda planlanan proje, yerleşim yerine ve ormanlık alanlara yakın olması sebebiyle doğal ve kültürel mirasımız için tehlikelidir. Böyle bir projenin yaşama geçmesi bölgenin ekosistemini yerle bir edecektir.

Bu vahim durumdan Şirince'de yaşayan halk ve köyümüze gelen on binlerce yerli ve yabancı turist olumsuz etkilenecektir. Nesin Matematik Köyü’nde eğitim gören binlerce öğrenci, öğretmenler, çalışanlar ve Belevi Köyü halkı büyük zarar görecektir.

Mermer Ocağı'nın çevreye yayacağı toz bulutu nedeniyle tarım doğrudan olumsuz etkilenecektir ve bölgedeki meyve çeşitliliği, toprak niteliği kimyasal atıklar nedeniyle bozulacaktır. Geçimini tarımdan sağlayan aileler büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Verimli tarım alanları, çevreye zararı inkar edilemez olan bu projeyle yok olacaktır.

Kimyasal atıkların bir diğer etkisi yeraltı suları üzerinde görülecektir. Atıklar sızarak yeraltı sularını kirletip içme suyunun zehirli hale gelmesine neden olacaktır.

Tüm bu mağduriyetler dikkate alınarak yapılmak istenen Mermer Ocağı Projesi’nin bir an önce durdurulması gerekmektedir.”

