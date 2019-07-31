Şirince ve Belevi köyleri arasına da maden ocağı: Binlerce ağaç kesecekler!

Kaz Dağları’ndaki altın arama faaliyetleri ile ilgili tartışmalar sürerken, İzmir’deki Şirince ve Belevi köyleri arasında bulunan bölgeye de 'Mermer Ocakları Arama ve İşletme Projesi' yapılmasının planlandığı ortaya çıktı. On binlerce zeytin ağacı kesilecek olması nedeniyle bölgede yaşayanlar projeye tepkili.

Kaz Dağları’ndaki altın arama faaliyetleri ile ilgili tartışmalar sürerken, İzmir’deki Şirince ve Belevi köyleri arasında bulunan bölgeye de “Mermer Ocakları Arama ve İşletme Projesi” yapılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Nesin Matematik Köyü’ne 300 metre mesafede yapılması planlanan proje ile on binlerce zeytin ağacı kesilecek olması nedeniyle bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.

Gazete Kritik'ten Melis Çivici’nin haberine göre, Şirince Köyü Muhtarı İsmail Yıldırdı, Ruçhan Abaylı tarafından 4 senedir yapılması planlan projenin son aşamasına gelindiğini belirtti. Yıldırdı, “Burası çok geniş tarım arazilerinin bulunduğu ve yerleşim alanlarına çok yakın bir bölüm. Bu projeyle birlikte üzüm, şeftali, elma gibi pek çok meyve üretim alanımız ve zeytin ağaçlarımız yok olacak. Buradaki tarım arazilerinin zarar görmesinin yanı sıra, mermer çıkartma işlemi sırasında havaya karışan mermer tozları asit oluşturacak ve yerleşim alanlarındaki toprak, bitki örtüsü ve bölge insanı için tehdit oluşturacak” diye konuştu.

İÇME SULARI VE TARIM ARAZİLERİ DE ETKİLENECEK

Bölgede yaşayanların olumsuz etkileneceğine dikkat çeken Yıldırdı, yerleşim yerlerine yakınlık sebebiyle içme sularının ve bu sularla sulama yapılan tarım arazilerinin de zarar göreceğini belirterek şunları söyledi; “Gereken yerlere başvurumuzu yaptık. İmza kampanyası yaptık, şimdi daha geniş çapta bir imza kampanyası hazırlığındayız. Eğer hiçbiri sonuç vermezse, yaşam alanlarımızı tehdit eden bu projenin durdurulması için eyleme gideceğiz”

MATEMATİK KÖYÜ DE ETKİLENECEK

Şirince Köyü’nde bulunan Nesin Matematik Köyü öğretmeni Haluk Memili de bölgede kurulacak bir mermer ocağının nefes almayı bile zorlaştıracağını söyleyerek, sadece tarımsal alanların ve turizmin değil aynı zamanda eğitimin de etkileneceğini belirtti.