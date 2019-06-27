Sırasını beklemek istemeyen hasta yakınından hekime saldırı

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi’nde görevli bir hekimin bir hasta yakınının saldırısına uğradığı belirtildi. İzmir Tabip Odası saldırıyı kınayarak sağlıkta şiddetin sona ermesi için yetkilileri 'gerçekçi ve caydırıcı' önlemler almaya çağırdı.

İzmir Tabip Odası, İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi’nde görevli bir hekimin bir hasta yakınının fiziksel şiddetine uğradığını, konuyla ilgili adli sürecin başladığını açıkladı.

Odadan yapılan açıklamada "27 Haziran 2019 günü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi’nde görevli hekim meslektaşımız, sırasını beklemek istemeyen bir hasta yakınının sözel ve fiziksel şiddetine uğramıştır" denildi.

Olayın öğrenilmesinin ardından oda yetkililerinin hastaneye giderek saldırıya uğrayan hekim ve hastane başhekimiyle görüştükleri belirtilen açıklamada olayla ilgili adli sürecin başladığı kaydedildi.

Saldırıyı kınayan İzmir Tabip Odası, "sağlıkta şiddetin sona ermesi için yetkilileri bir an önce gerçekçi ve caydırıcı önlemler almaya" çağırdı.