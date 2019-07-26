Sıra geldi erkeklere: Diyanet'e göre şalvar, potin, takke şart!

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden bugün paylaşılan cuma hutbesinde erkeklerin kıyafetlerine dair uyarılar yapıldı. ‘Beden mahremiyeti ve tesettür’ başlıklı hutbede, ‘Özellikle erkekler için beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz’ denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden bugün paylaşılan ve camilerde okutulan hutbede, erkeklere tesettür uyarısı yapıldı.

Hutbede örtünmenin insanın kendisine olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir göstergesi olduğu söylenirken, “Bedenimiz ile ilgili sorumluluklarımızın başında onu örtmek, kem gözlerden ve kem sözlerden muhafaza etmek gelir. Bedenin örtülmesi, her şeyden önce dinî bir yükümlülüktür. Aynı zamanda fıtrî ve ahlâkî bir davranıştır” ifadelerine yer verildi.

DAR GİYSİLER TESETTÜR BİLİNCİNE UYMAZ

‘Güzele bakmak sevaptır’ sözünün İslam’da karşılığı olmadığı belirtilen hutbede, erkekler için dar giysilerin de tesettür bilincine uymadığı söylendi.

Hutbede erkeklerin tesettür bilincine uymalarına şu sözlerle yer verildi;

“Özellikle erkekler için beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz. Tesettür bilinci ise, bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. İffet, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kısacası her insana yakışan üstün bir meziyettir. Irz ve namus dokunulmazlığı, insanların ortak değeridir. Bu değere riayet etmek kadını ne kadar saygın kılıyorsa, erkeği de o derece saygın kılar.”