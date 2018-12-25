Sınıra büyük sevkıyat: Komando birlikleri, tanklar, obüsler sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna ve Menbiç'e operasyon açıklaması sonrası sınıra büyük sevkıyat sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon açıklamaları sonrası askeri sevkıyatlar hız kazandı.

Operasyon hazırlığı kapsamında 28. Mekanize Piyade Tugayı birlikleri, komando birlikleri ve çok sayıda askeri araç sınıra gönderildi.

OBÜS VE TANKLAR SINIRDA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece geç saatlerde Suriye’ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat sevkıyatı yapıldı.

Hatay istikametinden gelen fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar Kilis’e geldi. Buradan geniş güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye hareket etti. Askeri sevkıyatın devam edeceği bildirildi.

TIR'LARLA SEVKIYAT YAPILDI

Habertürk'ün haberine göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan’dan çıkarak Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi.

KOMANDOLAR SINIRA GÖNDERİLDİ

Bolu'dan yola çıkan 2'nci Komandı Tugayı'nda görevli askerler, zırhlı araç konvoyu ile birlikte Kilis'e ulaştı. Aralarında mayına dayaklı araçların da bulunduğu konvoy ile kente ulaşan askerler, Kilis'teki Öncüpınar ve Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde bulunan TSK'nın üslerinde konuşlanacağı bildirildi.