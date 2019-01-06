Sinemaya yeni düzenleme: Filmler yazılımla takip edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifreyle rakamları görebilecek' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema krizine ilişkin konuşarak bilet hasılatı konusunda şeffaflığı sağlamak için bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımın mecbur tutulacağını belirterek, "Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifreyle rakamları görebilecek." dedi.

Bakan Ersoy, Habertürk televizyonunda yayımlanan "Açık ve Net" programına katıldı.

Sinemada tarafların bilet hasılatı üzerinden gelir paylaşımına gittiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Gelir paylaşımı üzerine bir sistem oluşturduysanız, bunda önemli olan şeffaflıktır. Biz bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifre ile rakamları görebilecek." diye konuştu.

'TURİZM POLİTİKASI DEĞİŞECEK'

Turizm alanında yapılan çalışmalar da sorulan Ersoy, nitelikli turistin hedeflendiğini, Çin, Japonya, Güney Kore gibi alternatif pazarlara açılmanın yanı sıra Batılı turist sayısını da artırmayı öngördüklerini vurguladı.

Bu yıldan itibaren turizm tanıtma politikalarında ciddi bir değişime gidileceğine işaret eden Bakan Ersoy, "Sosyal medya, dijital tanıtımlar ön plana çıkmaya başladı. Tanıtımda herkesi kullanacağız." ifadesini kullandı.