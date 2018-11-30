Sinemada taciz edildi, polis tacize uğrayan kadını tacizciyle aynı araca bindirdi: İğrenç bir polis vardı...

İzmir Mavibahçe'de bir sinemada tacize uğrayan kadın şikayetinin ardından tacizciyle aynı polis aracına bindirildi. Duruma tepki gösteren kadın, 'Yaşadığım travma yetmiyor gibi, polise birlikte gitmeyeceğiz değil mi dememe rağmen suçluyu arkaya bindirdiler! Benimle konuşturup beni delirttiler. Arabadan zar zor inip sokaklarda ağlaya ağlaya Mavişehir karakoluna kendim gittim. İğrenç bir polis vardı arabada' dedi.

İzmir'de Mavibahçe Cinemaximum'da yaşanan taciz olayı ve sonrasında polis aracında yaşananlar büyük tepki çekti. Olayı sosyal medyadan duyuran gazeteci Melis Alphan, "Sinemanın bekleme salonunda adam genç kadının karşısına oturuyor pantolonunu açıyor, cinsel organını çıkarıyor. Sinema çalışanları polise haber vermek yerine adamı dışarı çıkarmaya, polis ise taciz edilen kadın ile adamı aynı araçta karakola götürmeye kalkıyor. Bir Türkiye özeti" derken, tacizciyle kadının aynı polis aracında götürüldüğü görüntüyü paylaştı. Tacize uğrayan kadın, olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Delirip video çektim sustu. Yaşadığım travma yetmiyor gibi, polise birlikte gitmeyeceğiz değil mi dememe rağmen suçluyu arkaya bindirdiler! Benimle konuşturup beni delirttiler. Arabadan zar zor inip sokaklarda ağlaya ağlaya Mavişehir karakoluna kendim gittim. İğrenç bir polis vardı arabada" dedi.