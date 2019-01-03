Sinemada kriz sürüyor: Mars Grup'tan yeni açıklama

Film yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük film işletmecisi Mars Grup arasındaki kriz sürerken, Mars Grup'un Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, 'Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar' demiş, bu sözler krizin daha da büyümesine yol açmıştı. Yaşanan tartışmaların ardından CGV Mars Entertainment Grup CEO'su Dong Won Kwak'tan açıklama geldi.

Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu ile film yapımcıları arasında yaşanan krizin ardından bazı filmlerin vizyona giriş tarihi ertelenmişti.

Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar gibi isimler bilet başına aldıkları 5 liralık paya itiraz ederken, bu payın bilet fiyatlarına yansıtılmadan Mars Grup tarafından karşılanmasını talep etmişti.

Mars'ın promosyonlarla büyük gelir elde ettiğini belirten film yapımcıları duruma tepki gösterirken, Mars Grup'un Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar" demiş, bu sözler krizi daha da büyütmüştü.

Cem Yılmaz, Acar’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt vermiş, “Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye’de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabii… İyi çıkarmalar, Cengiz’i geçiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

'YEME-İÇME HİZMETLERİYLE...'

Kriz büyürken konuya ilişkin CGV Mars Entertainment Grup CEO'su Dong Won Kwak'tan açıklama geldi.

"Günümüzde özellikle içeriğe, alternatif kanallar vasıtasıyla erişimin daha ucuz ve hızlı bir şekilde yapılabildiği düşünüldüğünde, film endüstrisinin ayakta kalabilmesi ve büyümeye devam edebilmesi için, sinemaya gitme eylemi basit bir içerik tüketimi değil, birçok etkeni barındıran kültürel bir deneyim olarak konumlandırılmalıdır" diyen Kwak, "Özellikle, bugünlerde içerik çeşitliliğine alternatif kanallardan kolaylıkla çok daha ucuz fiyata ve daha hızlı bir şekilde erişilebiliyor. Bu bağlamda, herhangi bir paydaşın izleyicinin rahat bir sinema salonunda, yeme-içme hizmetleriyle birlikte sevdikleri filmlerin tadını çıkarma hak ve avantajlarını feda ederek, endüstri ortamını kimsenin faydasına olmayan bir duruma sürüklemesinin doğru olmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektöre sürekli yatırım yapılmasını kolaylaştıran dengeli ve öngörülebilir bir ortam sağlamanın da bir başarı faktörü olduğunu" belirten Kwak, "Bu kapsamda Meclis'e sunulan yasa teklifinin büyüme potansiyeline sahip olan bu sektördeki yatırımları aksatmaması adına iyileştirilmeye ihtiyaç duyan alanları olduğunu düşünmekteyiz. Sinema sektörü, çeşitli alt sektörlerden oluşur ve tümünün büyümesini teşvik etmek için dengeli bir bakış açısı şarttır. Prodüksiyon bölümü için iyi destek sağlamanın yanı sıra bazı sinemalarda gişelerdeki kayıp ve kaçakları önlemek için dağıtım sektörünün güçlendirilmesi, hem yapımcıların ilgisini korumak hem de normalde daha yüksek kalitede salon çalıştırmak için önemlidir. Ayrıca, sinema operatörlerinin daha fazla sinema altyapısı ve salonların iyileştirilmesi için gereken yatırım kaynaklarının tamamen tükenmesine neden olacağından, reklam süresi üzerindeki kontrol tedbirli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Ayrıca öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için herhangi bir yeni yasa veya düzenleme Rekabet Kanunu gibi mevcut yasalarla da uyumlu olmalıdır" diye konuştu.