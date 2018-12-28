Sinema salonlarında kriz büyüyor: Cem Yılmaz yeni filmini bitirdi ama...

Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu ile film yapımcıları arasında yaşanan krizin ardından Yılmaz Erdoğan yeni filmi 'Organize İşler 2'nin vizyon tarihini ertelemişti. Benzer bir mesaj yeni filminin çekimlerini tamamlayan Cem Yılmaz'dan da geldi.

Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu arasındaki gerilim büyüyor. Dün Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu tarafından krizin nedeni gündeme getirilmiş, "Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor. Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor..." denilmişti. Film yapımcıları ile Mars Grubu'nun görüşmesinden sonuç alınamadığı öğrenilirken, Yılmaz Erdoğan yeni filmi "Organize İşler 2"nin vizyon tarihini erteledi. Benzer bir mesaj yeni filminin çekimlerini tamamlayan Cem Yılmaz'dan da geldi. Yılmaz, yeni filminin 6 aydır süren çekimlerinin bittiğini belirtirken, "Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum" dedi. VİZYONA GİRMEYECEK FİLMLER... Semercioğlu, dünkü yazısında, anlaşmazlığın sürmesi durumunda vizyona giremeyecek filmleri şöyle sıralamıştı: ◊ Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

(Yılmaz Erdoğan)

◊ Kara Komik Filmler (Cem Yılmaz)

◊ Recep İvedik 6 (Şahan Gökbakar)

◊ Mucize 2: Aşk (Mahsun Kırmızıgül)

◊ Çiçero

(Erdal Beşikçioğlu)

◊ Öldür Beni Sevgilim (Murat Boz, Seda Bakan)

◊ Bir Aşk İki Hayat (Bergüzar Korel, Engin Akyürek)

◊ Can Dostlar

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