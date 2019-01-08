Sinema krizinde yeni gelişme

Film yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki krize ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'dan ilk açıklama geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Mars Cinema Group ile film yapımcıları arasındaki krizle ilgili açıklamada bulundu.

Ersoy, "Meclis’e önerilerimizi gönderdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, film yapımcıları ile Mars Grup arasındaki krizin nedenini köşesine taşımış, "Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi... Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor. Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor..." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazının hemen öncesinde duruma tepki gösteren Yılmaz Erdoğan yeni filminin vizyona giriş tarihini ertelemiş, benzer bir mesaj Cem Yılmaz'dan da gelmişti.

Kriz Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar… Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözleri sonrası daha da yükselmişti.