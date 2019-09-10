Sinem Aykaç yoldaşları tarafından sonsuzluğa uğurlandı...

TKP ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği üyesi Sinem Aykaç, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Sinem Aykaç, Karşıyaka Mezarlığı'nda dostları ve yoldaşları tarafından sonsuzluğa uğurlandı.

Türkiye Komünist Partisi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği üyesi Sinem Aykaç, yaşadığı ani bir rahatsızlık nedeniyle, genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Aykaç, partisi, yoldaşları ve ailesi tarafından Ankara Karşıkaya mezarlığında düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı. Aykaç'ın cenazesi için kendi isteğine de uyularak dini tören yapılmadı.

Aykaç'ın cenaze töreninde konuşan yoldaşı Hakan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Çok genç yaşında toprağa veriyoruz yoldaşımızı ama sadece genç yaşında bir yoldaşımızı değil, aramızdaki belki de en çalışanımızı belki de en inatçımızı toprağa veriyoruz... İnsani meziyetleri açısındanda en gelişkin yoldaşlarımızdan birini veriyoruz toprağa. Ayaklarımız geri geri gidiyor, onu vermek istemiyoruz. Sinem yoldaş bir gece ansızın aradığında, belki bir sokak hayvanına yardım etmek isteğini, belki aklına gelen bir mücadele başlığını, belki de bir insana yardım için yapmak istediklerini paylaşırdı, bunun için gece-gündüz demeden çalışırdı. Onun geride bıraktığı bu boşluğunu doldurmak mümkün değil, yokluğunu hissetmemek mümkün değil. Sinem aramızdaymış gibi mücadele etmeye devam edeceğiz, anısı mücadelemizde yaşayacak."

Sinem Aykaç, yoldaşlarının alkışları ve sloganlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.