'Sinek Çayı temiz akmalı'

Diyarbakır Çermik’te halk, ilçelerinden geçen Sinek çayına lağım suları karıştığı gerekçesiyle harekete geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmek üzere düzenlenen imza kampanyasına öncülük eden Bedri Demir, yaklaşık 20 köyü yakından ilgilendiren bu soruna çare bulunmasını amaçladıklarını söyledi. Demir, köylülerin sorunlarını şöyle anlattı:

“Sinek Çayı, Çermik’in 10 km yukarısından başlar, 30 km ilerideki Fırat’a akar. Yaklaşık 30 bin nüfusluk Çermik ilçesinin tüm lağım suları doğrudan bu çaya akıyor. Bu 30 km’lik alanda yaklaşık 20 köy var. Bu köyler su kaynağı olarak tamamen bu çayı kullanıyorlar. Hayvanlarına içiriyorlar, tarım alanlarını suluyorlar. Sonra da bu hayvanlardan ve tarım alanlarından sağlanan ürünleri tüketiyor insanlar. Çocuklarda sürekli salgın hastalıklar görülüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz.”