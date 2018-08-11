Sınavla öğrenci alan liselerin taban puanları dip yaptı: Başarı sürekli düşüyor

Sınavla öğrenci alan liselerin taban puanları bu yıl çok düştü. Sınavla öğrenci alan 1556 liseden sadece 85’i 400 ve üstünde taban puanla öğrenci aldı. 1471 lisenin taban puanı 400’ün altında. 85 lisenin 21’i İstanbul, 7’si Ankara, 6’sı İzmir olmak üzere 34’ü üç büyük şehirde bulunuyor.

Sınavla öğrenci alan liselerin taban puanları bu yıl çok düştü. 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlara göre en “gözde’’ liseler bile 475’in altına indi. Galatasaray Lisesi 473, İstanbul Lisesi 469 taban puanla öğrenci kaydı yaptı. Sınavla öğrenci alan 1556 liseden sadece 85’i 400 ve üstünde taban puanla öğrenci aldı. 1471 lisenin taban puanı 400’ün altında. 85 lisenin 21’i İstanbul, 7’si Ankara, 6’sı İzmir olmak üzere 34’ü üç büyük şehirde bulunuyor.

Van, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum, Muğla ve Ordu illerinde ise hiçbir lise 400 ve üzerinde taban puana ulaşamadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre liselerin taban puanları üzerinden bir inceleme yapan eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, "Puanların düşük kalması, tek başına soruların zorluk derecesi ya da üç yanlış sorunun bir doğru soruyu sıfırlaması ile açıklanmayacak kadar büyük bir başarısızlık sonucu ile karşı karşıya olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Uzun vadede sonuçların bütününe odaklanarak başarısızlığın nedenleri üzerinde durulmalıdır" dedi.

Dinçer, çalışmasının sonuçlarını şöyle anlattı:

“Örneklem alınan 10 ilin dışında Hakkâri, Ardahan, Kars, Tunceli, Muş ve Sivas ilerinin bazı liselerinin taban puanlarına bakıldı.. Buna göre Hakkari Fen Lisesi’nin puanı 286.6478 kontenjanı 120, Hakkari Hüseyin Çelik AİHL puanı 194.2609 kontenjanı 60. Kars Kağızman Fen Lisesi puanı 297.7332 kontenjanı 90, Tunceli AİHL puanı 162.0507 kontenjanı 30, MTAL puanı 120.1236 kontenjanı 30, Muş Malazgirt Şehit Aslan Kulaksız Fen Lisesi puanı 300.6216 kontenjanı 150, Sivas Zara Mehmet Habip Soluk Fen Lisesi puanı 300.2410 kontenjanı 90’dır. 100-200 ile 200-300 puan aralığında, özellikle 200-300 puan aralığında yüzlerce lise bulunuyor.

Sınavla öğrenci alan ‘nitelikli’ liseler için örneklem alınan 10 il bu liselerin üçte birinin, yerleşen öğrencilerin yarıdan fazlasının yer aldığı iller. Mesleki teknik Anadolu liselerinin yüksek puanlı olanları genel olarak sağlık meslek programlarının bulunduğu liseler. Üç büyük şehirde MTAL ve AİHL alt puan sınırı diğer illere göre daha düşük. Bunun nedeni sınavla öğrenci almayan lise sayısının çokluğundan kaynaklanıyor.

Proje okulu diye tanımlanan ve böyle bir misyonla öğrenci yerleştirilen liselerin daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilmesi beklenirdi. Ancak sonucun böyle olmadığı anlaşılıyor.

Uğruna fırtınalar koparılan ve sayıları son anda artan proje liselerine bu kadar düşük puanlarla yerleşen öğrencilerin hangi başarılı projelere imza atacakları da merak ediliyor. Üstelik bunların programlarının fen ve sosyal bilim alanlarından olması ne, nasıl, niçin, neden ve nasıl sorularının çoğalmasına yol açıyor. Asıl merak konusu olan sınava giren 1 milyon öğrenciden ne kadarının sıfır puan aldığı, fen ve matematik doğru soru çözme ortalamasının ne olduğudur. Bakanlık bunları da açıklarsa daha somut analizler yapma olanağı bulmuş olacağız."