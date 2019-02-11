Sınavda Türkiye birincisi oldu, mülakatta düşük puan verilerek elendi

KPSS’de aldığı 88.295 puanla fizik öğretmenliği alanında Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir, tüm soruları bildiğini söylediği mülakattan düşük puan verilerek elendi. Demir, 'Tüm soruları bilmeme rağmen neden elendim, hiç bilmiyorum' dedi.

Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayı, fizik alanında 88.295 puanla Türkiye 1'incisi oldu. ÖSYM de Türkiye 1'incisi olduğuna dair belgeyi kendisine iletti. Fizik birincisi Demir, mesleğini yapmak için sözleşmeli öğretmenlik sınavına girdi. Ancak, mülakatta 54 puan verilerek elendi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e konuşan Demir, "2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 88.295750 puan aldım. ÖSYM'nin açıkladığı sıralamalara göre Fizik Öğretmenliği branşında Türkiye birincisi, Fizik ve Fizik Öğretmenliği branşında ise Türkiye ikincisi oldum. Ardından 14.12.2018 tarihinde yapılan mülakat sınavına katıldım. Mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermeme rağmen 54 puan alarak başarısız kabul edildim" dedi.

Demir, "2016'da girdiğim mülakatta 95 puan aldım. Bütün soruları bildiğim halde ne oldu da bu yılki mülakatta elendim?" diye sordu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan bir akrabası yüksek lisans kazanmış, mahkeme puan listesine erişim engeli getirmişti.