Sınav sistemi öğrencileri öldürüyor: 'Üç dakikada hayatım bitti'

Antalya’da Melis Cılız adlı lise öğrencisi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği sonucu alamaması nedeniyle intihar etmişti. Bu intiharla beraber sınav sistemi nedeniyle intihar eden öğrenciler yeniden gündeme geldi.

Antalya’da Melis Cılız adlı lise öğrencisinin YKS'de beklediği sonucu alamaması nedeniyle intihar etmesi sınavların öğrenciler üzerinde yarattığı etkiyi ortaya koyan ilk intihar haberi değil.

Her yıl üniversiteye ve liseye giriş sınavları, yaşattığı stres ve beklenilmeyen sınav sonuçları nedeniyle birçok öğrencinin yaşamına mal oluyor. Bu intihar haberleri sınav sisteminin gençleri ölüme sürüklediğinin bir kanıtı.

'SINAVLAR TEK BİR ŞEY SÖYLÜYOR: EĞİTİM SİSTEMİ BOZUK'

İntihar eden öğrenciler hakkında görüşlerini aldığımız Prof. Dr. Rıfat Okçabol, "Liseye giriş sınavı da üniversiteye giriş sınavı da bir tek şey söylüyor: Eğitim sistemi bozuk. Eğitim sistemi tüm ülkede bozuk ama bozukluk derecesi, merkezden varoşlara ve batıdan doğuya doğru artıyor" dedi.

Bir diğer noktanınsa öğrencilerin sözelde daha başarılı ama sayısalda sınıfta kalması olduğuna dikkat çeken Okçabol, bunun 2005 yılından beri AKP’nin zorladığı dini eğitimin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Okçabol "Yıllardır fen alanında başarısız olduğu biline biline sistemde fen dersleri azaltıyor, fen derslerini azaltınca sonuç böyle oluyor. Üniversiteye girişte fen puanı yüksek olan iyi yere giriyor. Öğrenci çalışsa da sistem öğretmesi gerekeni yeteri kadar öğretmediğinden, öğretmen bozukluğundan, nitelik farkından dolayı öğrenci çalıştığının karşılığını da alamıyor, çünkü başarılı olamıyor. Sistem başarısız olduğundan öğrenci de başarısız oluyor" dedi.

'HER ŞEY GENÇLERİMİZİN ETRAFINA ÇEKİLMİŞ BİR DİKENLİ TEL GİBİ'

"Biz öğrencileri liseye girişte istemediği okula yolluyoruz, istemediği alanlara zorluyoruz" diyen Okçabol şunları kaydetti:

"Öğrencinin biraz ufku varsa kendini geliştirmek istiyorsa, aşmak istiyorsa kendisini büyük bir beklenti içine giriyor. Ama sınavlar nedeniyle sınavların dengesizliği ve okulların niteliksizliği nedeniyle bunalıma giriyor doğal olarak. Zaten yaşamı boyunca sınava giriyor, liseye geçerken sınava giriyor, üniversite girişte sınava giriyor. Bütün sınavlar öğrencilerde stres yapar. Bu koşullarda intiharların daha fazla olmadığına şükretmek lazım. Çok üzülüyoruz evet ama asıl olumsuzluğu Türkiye’nin geleceğine yapıyoruz. Bu sınav sonuçlarıyla öğrenciler ne kadar başarılı olabilirler üniversitede. Bir başka boyut var tabi, son zamanlarda artıyor bu: İyi eğitim görmüş insanlar yurtdışına kaçıyor. Dolayısıyla bizim eğitim sistemini, ne yapmak istediğimizi baştan düşünmemiz ve yeniden laik, bilimsel, kamusal çizgide yapılandırmamız gerekiyor. Vakıf üniversiteleri bir felaket. Ortalama bir öğrencinin ailesinin çocuğunu oraya yollaması imkansız. Her şey bizim gençlerimiz etrafına çekilmiş dikenli tel gibi."

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Her yıl sınav nedeniyle gerçekleşen intiharlara bir yenisi ekleniyor.

Son üç yılda gerçekleşen intiharların bazıları şöyle :

Çanakkale’nin Biga ilçesinde YGS sınavına bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayan 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, intihar etti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Mehmet Güven Turan, LYS’den düşük alınca tabanca ile intihar etti.

Kayseri’de Ömer Faruk Duranoğlu isimli öğrenci, YGS’den düşük aldığı için polis memuru babasının silahı ile intihar etti.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde YGS’den düşük puan alan 18 yaşındaki öğrenci intihar etti.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVLARI DA ÖLDÜRÜYOR

13-14 yaşlarından itibaren sınav maratonuna koşturulan çocuklar da sınav stresi ve aile baskısı nedeniyle intihar ediyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde TEOG sınavından başarısız olduğu için bunalıma giren 13 yaşındaki Ayşe Berrin Yılmazlar intihar etmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Kocaeli’de LGS sonucu nedeniyle ailesiyle tartışma yaşayan gencin, balkondan atlayarak intihar ettiği iddia edilmişti.

İNTİHARA KALKIŞANLARIN İFADELERİ: ÜÇ DAKİKAYLA HAYATIM BİTTİ

İntihara kalkışan öğrencilerin verdikleri ifadeler, sınav sisteminin öğrencilere yaşattıklarını gözler önüne seriyor.

Konya’da girdiği YKS’nin ilk oturumu başarısız geçen lise öğrencisi, ikinci oturuma gireceği okulun tuvaletinde meyve bıçağını karnına saplayarak intihara kalkışmış, intihara kalkışan öğrenci polise verdiği ifadede, "Dün girdiğim sınavım başarısız geçti. Bugün girdiğim sınavım da kötü geçerse ailem üzülecek ve onları mahcup edeceğimden korktum" ifadelerini kullanmıştı.

Bodrum’da YGS’ye üç dakika geç kaldığı için sınava alınmayan bir öğrenci bileklerini keserek intihar etmek istemiş, hastaneye kaldırılan öğrenci polise verdiği ifadede, "Üç dakikayla hayatım bitti. Aylarca bu sınava hazırlanmıştım. Çok başarılı olacağıma inanıyordum. O günden beri kendime gelemiyorum. Yaşama heyecanımı yitirdim. Kimse yaptığım olaydan sorumlu değil. Sevdiklerimi üzdüğüm için de üzgünüm” demişti.