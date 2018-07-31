Simide zam geliyor

Susamın fiyatlarının bir yıl için yüzde 76 artmasının ardından geçtiğimiz günlerde susamsız simit üretmeye karar veren üreticiler, şimdi de zam kararı aldı.

GIda ürünlerine yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde susamın fiyatındaki artış simit üreticilerini susamsız simit üretimine zorlamıştı. Zamlar sonrasında simit üreticilerinin fiyat artışına gideceği öğrenildi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, artan maliyetler sebebiyle simidin 1.75 TL'den satılmasını teklif ettiklerini söyledi. Özdemir, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili komisyonuna teklifimizi yaptık. Kararı bekliyoruz. Susamın yanında un ve yağ fiyatı da arttı. Tüm maliyetler hesaba katıldığında simidin bugün 2 liradan satılıyor olması gerekir" dedi.